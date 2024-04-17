В среду, 17 апреля, проходит перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Минай» и «Динамо».

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua



К началу матча «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. «Динамо» занимает 2 строчку, сыграв 22 матча и набрав 48 очков.

В начале второго тайма «Минай» отыграл один гол. На 48-й минуте забил Тимур Кораблин.

ВИДЕО. Кораблин шокировал Динамо. Минай отыграл один гол в начале 2 тайма