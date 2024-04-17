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  4. ВИДЕО. Динамо забило второй раз Минаю. Немчанинов срезал мяч в свои ворота
Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 16:23 |
790
0

ВИДЕО. Динамо забило второй раз Минаю. Немчанинов срезал мяч в свои ворота

Киевляне удвоили преимущество в перенесенном матче 16-го тура УПЛ

17 апреля 2024, 16:23 |
790
0
ВИДЕО. Динамо забило второй раз Минаю. Немчанинов срезал мяч в свои ворота
ФК Динамо. Дмитрий Немчанинов

В среду, 17 апреля, проходит перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Минай» и «Динамо».

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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К началу матча «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. «Динамо» занимает 2 строчку, сыграв 22 матча и набрав 48 очков.

На 27-й минуте столичный клуб удвоил преимущество в матче. Автоголом отличился защитник номинальных хозяев Дмитрий Немчанинов, который срезал мяч в свои ворота после прострела Андрея Ярмоленко.

ВИДЕО. Динамо забило второй раз Минаю. Немчанинов срезал мяч в свои ворота

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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