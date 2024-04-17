ВИДЕО. Динамо забило второй раз Минаю. Немчанинов срезал мяч в свои ворота
Киевляне удвоили преимущество в перенесенном матче 16-го тура УПЛ
В среду, 17 апреля, проходит перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Минай» и «Динамо».
Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
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К началу матча «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. «Динамо» занимает 2 строчку, сыграв 22 матча и набрав 48 очков.
На 27-й минуте столичный клуб удвоил преимущество в матче. Автоголом отличился защитник номинальных хозяев Дмитрий Немчанинов, который срезал мяч в свои ворота после прострела Андрея Ярмоленко.
ВИДЕО. Динамо забило второй раз Минаю. Немчанинов срезал мяч в свои ворота
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