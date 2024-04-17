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  4. ВИДЕО. Капитан Динамо забил Минаю на 4-й минуте после классной комбинации
Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 15:59 |
3214
0

ВИДЕО. Капитан Динамо забил Минаю на 4-й минуте после классной комбинации

Киевляне вышли вперед в перенесенном матче 16-го тура УПЛ

17 апреля 2024, 15:59 |
3214
0
ВИДЕО. Капитан Динамо забил Минаю на 4-й минуте после классной комбинации
ФК Динамо. Виталий Буяльский (в центре)

В среду, 17 апреля, проходит перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Минай» и «Динамо».

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу матча «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. «Динамо» занимает 2 строчку, сыграв 22 матча и набрав 48 очков.

На 4-й минуте столичный клуб вышел вперед. Автором точного удара стал капитан киевлян Виталий Буяльский, забивший с передачи Владислава Ваната.

ВИДЕО. Капитан Динамо забил Минаю на 4-й минуте после классной комбинации

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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