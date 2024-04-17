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17 апреля 2024, 15:45 |
1757
2

Новое правило футбола. Предложено наказание за задержку времени вратарем

Угловой или аут за задержку времени

17 апреля 2024, 15:45 |
1757
2
Новое правило футбола. Предложено наказание за задержку времени вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации ESPN, организация IFAB, которая занимается вопросами изменения правил футбола, продолжает работать над протоколом ограничения времени владения мячом для вратарей.

Сейчас киперы не должны держать мяч более 6 секунд, однако известно, что арбитры обычно закрывают глаза на такую задержку времени.

IFAB предлагает протестировать изменения, когда за задержку времени вратарем (более 8 секунд) для соперника назначается угловой или дается возможность вбросить аут.

Пока что такое нововведение будет тестироваться в сезоне 2024/25 (обычно тесты проходят в низших лигах или юношеских турнирах), а официально во всех турнирах правило могут ввести не ранее сезона 2026/27.

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IFAB правила футбола
Иван Зинченко Источник: ESPN
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Комментарии 2
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potemkin78
а кто будет назначать угловой? арбитр который закрывает глаза? чё за бред
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+1
Sashko57
Червону картку такому арбітру і не морочити голову з новими правилами. Навчиться виконувати хоч би те, що є.
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0
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