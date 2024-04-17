Новое правило футбола. Предложено наказание за задержку времени вратарем
Угловой или аут за задержку времени
По информации ESPN, организация IFAB, которая занимается вопросами изменения правил футбола, продолжает работать над протоколом ограничения времени владения мячом для вратарей.
Сейчас киперы не должны держать мяч более 6 секунд, однако известно, что арбитры обычно закрывают глаза на такую задержку времени.
IFAB предлагает протестировать изменения, когда за задержку времени вратарем (более 8 секунд) для соперника назначается угловой или дается возможность вбросить аут.
Пока что такое нововведение будет тестироваться в сезоне 2024/25 (обычно тесты проходят в низших лигах или юношеских турнирах), а официально во всех турнирах правило могут ввести не ранее сезона 2026/27.
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