Наполи может вернуть своего бывшего защитника из Баварии
Ким Мин Джэ может вернуться в Италию
«Наполи» может ближайшим летом вернуть бывшего лидера обороны команды Ким Мин Джэ, который сейчас выступает за «Баварию». Речь идет об аренде, при этом препятствием может стать зарплата игрока в размере 8,5 миллиона евро в год.
Ким Мин Джэ был ключевым игроком чемпионского «Наполи» образца прошлого сезона, после чего был продан в «Баварию» за 50 миллионов евро. Однако в составе немецкого клуба 27-летний южнокореец пока что не может в полной мере проявить себя.
На счету Ким Мин Джэ 29 матчей за «Баварию» во всех турнирах в нынешнем сезоне, в которых защитник отличился 1 голом и 2 ассистами.
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