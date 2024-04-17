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  4. Наполи может вернуть своего бывшего защитника из Баварии
Италия
17 апреля 2024, 15:27 |
122
0

Наполи может вернуть своего бывшего защитника из Баварии

Ким Мин Джэ может вернуться в Италию

17 апреля 2024, 15:27 |
122
0
Наполи может вернуть своего бывшего защитника из Баварии
ФК Бавария. Ким Мин Джэ

«Наполи» может ближайшим летом вернуть бывшего лидера обороны команды Ким Мин Джэ, который сейчас выступает за «Баварию». Речь идет об аренде, при этом препятствием может стать зарплата игрока в размере 8,5 миллиона евро в год.

Ким Мин Джэ был ключевым игроком чемпионского «Наполи» образца прошлого сезона, после чего был продан в «Баварию» за 50 миллионов евро. Однако в составе немецкого клуба 27-летний южнокореец пока что не может в полной мере проявить себя.

На счету Ким Мин Джэ 29 матчей за «Баварию» во всех турнирах в нынешнем сезоне, в которых защитник отличился 1 голом и 2 ассистами.

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Наполи Ким Мин Джэ Бавария трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги аренда игрока
Олег Дидух Источник: Twitter
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Первый Среди Равных
що цей що Упамекано - два клоуна, з якими Баварія облажалась, заплативши за кожного великі гроші. І обидва - центральні захисники. Сподіваюсь сьогодні не випустять нікого з них, тоді Баварія пройде далі. 
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