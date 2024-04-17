Наполи может вернуть своего бывшего защитника из Баварии

«Наполи» может ближайшим летом вернуть бывшего лидера обороны команды Ким Мин Джэ, который сейчас выступает за «Баварию». Речь идет об аренде, при этом препятствием может стать зарплата игрока в размере 8,5 миллиона евро в год.

Ким Мин Джэ был ключевым игроком чемпионского «Наполи» образца прошлого сезона, после чего был продан в «Баварию» за 50 миллионов евро. Однако в составе немецкого клуба 27-летний южнокореец пока что не может в полной мере проявить себя.

На счету Ким Мин Джэ 29 матчей за «Баварию» во всех турнирах в нынешнем сезоне, в которых защитник отличился 1 голом и 2 ассистами.