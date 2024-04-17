С Ярмоленко и Буяльским. Известны стартовые составы матча Минай – Динамо

Сегодня, 17 апреля, «Минай» в номинально домашнем матче на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве сыграет со столичным «Динамо» в доигровке 16-го тура отечественной Премьер-лиги. Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 16-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Желько Любеновича и Александра Шовковского на матч:

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Скиба, Дмитрук, Кисиль, Витенчук, Петько, Кораблин, Демиденко, К. Попов, Вакула.

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Д. Попов, Дячук, Тымчик, Буяльский, Андриевский, Ярмоленко, Волошин, Кабаев, Ванат.