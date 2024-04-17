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  4. С Ярмоленко и Буяльским. Известны стартовые составы матча Минай – Динамо
Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 14:51 | Обновлено 17 апреля 2024, 15:31
1579
3

С Ярмоленко и Буяльским. Известны стартовые составы матча Минай – Динамо

Доигровка матча 16-го тура УПЛ начнется в 15:30

17 апреля 2024, 14:51 | Обновлено 17 апреля 2024, 15:31
1579
3
С Ярмоленко и Буяльским. Известны стартовые составы матча Минай – Динамо
ФК Динамо

Сегодня, 17 апреля, «Минай» в номинально домашнем матче на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве сыграет со столичным «Динамо» в доигровке 16-го тура отечественной Премьер-лиги. Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 16-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Желько Любеновича и Александра Шовковского на матч:

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Скиба, Дмитрук, Кисиль, Витенчук, Петько, Кораблин, Демиденко, К. Попов, Вакула.

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Д. Попов, Дячук, Тымчик, Буяльский, Андриевский, Ярмоленко, Волошин, Кабаев, Ванат.

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чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Минай Украинская Премьер-лига Минай - Динамо стартовые составы Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский
Юрій Вишневський
Юрій Вишневський Sport.ua
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Комментарии 3
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DK1961
Все равно ставить сегодня Волошина - это риск. Надеюсь, СаШо с ума не сошел
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+3
DK1961
Вроде на других ресурсах пишут, что Волошин может играть, т.к. это переигровка и на тот момент он мог играть. Все равно стремно
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