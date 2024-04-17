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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «В Испании уже начинаешь привыкать к расизму. Это ужасно»
Испания
17 апреля 2024, 14:28 |
734
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «В Испании уже начинаешь привыкать к расизму. Это ужасно»

Игрок считает, что власти почти ничего не делают

17 апреля 2024, 14:28 |
734
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «В Испании уже начинаешь привыкать к расизму. Это ужасно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Хавбек «Реала» Джуд Беллингем считает, что ситуация с расизмом в Испании отличается от того, что происходит в Германии, где игрок віступал за дортмундскую «Боруссию».

«Ты уже начинаешь привыкать к расизму в Испании, особенно в том случае, если мы едем на выездной матч. Власти должны делать больше для борьбы с расизмом, сейчас их действий недостаточно. Это ужасно, что готовишься к матчу и знаешь, что, скорее всего, тебя будут оскорблять по расовому признаку».

«Мы видим, что происходит с Винисиусом. Футбол в Испании потеряет, если он захочет уйти. Нам остается только играть в свой футбол и надеяться, что что-то начнет меняться», — сказал Беллингем.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид расизм чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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