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  4. Юрий ВИРТ: «Главная цель Звягеля – выйти в Первую лигу, а потом посмотрим»
Украина. Вторая лига
17 апреля 2024, 15:12 | Обновлено 17 апреля 2024, 15:13
218
0

Юрий ВИРТ: «Главная цель Звягеля – выйти в Первую лигу, а потом посмотрим»

Наставник рассказал подробности возвращения к работе

17 апреля 2024, 15:12 | Обновлено 17 апреля 2024, 15:13
218
0
Юрий ВИРТ: «Главная цель Звягеля – выйти в Первую лигу, а потом посмотрим»
ФК Звягель. Юрий Вирт

Наставник Юрий Вирт после паузы в работе вернулся к тренерской деятельности, возглавив команду Второй лиги «Звягель». Специалист рассказал о своих задачах.

«Я подписал контракт со «Звягелем» на три года. Это серьезный проект, первая цель – выйти в Первую лигу. У нас конкуренты есть – ЮКСА, «Чайка» и «Дружба» будут бороться за эти места».

«Нужно занять первое место, чтобы получить прямую путевку в Первую лигу. Если выйдем туда, то уже будет говорить с руководством о дальнейших планах», – сказал Вирт.

«Звягель» во Второй лиге сейчас на второй позиции с 50 очками.

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Первая лига Украины Вторая лига Украины Звягель Юрий Вирт чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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