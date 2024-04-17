Юрий ВИРТ: «Главная цель Звягеля – выйти в Первую лигу, а потом посмотрим»

Наставник Юрий Вирт после паузы в работе вернулся к тренерской деятельности, возглавив команду Второй лиги «Звягель». Специалист рассказал о своих задачах.

«Я подписал контракт со «Звягелем» на три года. Это серьезный проект, первая цель – выйти в Первую лигу. У нас конкуренты есть – ЮКСА, «Чайка» и «Дружба» будут бороться за эти места».

«Нужно занять первое место, чтобы получить прямую путевку в Первую лигу. Если выйдем туда, то уже будет говорить с руководством о дальнейших планах», – сказал Вирт.

«Звягель» во Второй лиге сейчас на второй позиции с 50 очками.