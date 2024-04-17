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  4. Экс-тренер Баварии и Монако прокомментировал слухи о назначении в Ливерпуль
Англия
17 апреля 2024, 14:32 |
555
0

Экс-тренер Баварии и Монако прокомментировал слухи о назначении в Ливерпуль

В марте Нико Ковач был уволен из Вольфсбурга

17 апреля 2024, 14:32 |
555
0
Экс-тренер Баварии и Монако прокомментировал слухи о назначении в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

Хорватский специалист Нико Ковач отреагировал на слухи, связывающие его кандидатуру с английским «Ливерпулем» в качестве замены Юргену Клоппу на должности главного тренера.

«Об этом всегда много пишут, но в этих слухах ничего нет», – приводит слова 52-летнего хорвата издание Sport & Talk.

Отметим, что последним местом работы экс-тренера «Баварии» и «Монако» был немецкий «Вольфсбург», который хорват возглавлял с мая 2022-го и был уволен совсем недавно, в марте нынешнего года. За свою тренерскую карьеру Ковач выиграл Кубок Германии с «Айнтрахтом», а также все внутренние трофеи (Бундеслигу, Кубок и Суперкубок страны) с «Баварией».

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Нико Ковач Бавария Ливерпуль назначение тренера
Юрій Вишневський Источник: Dailysports.net
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