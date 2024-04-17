Экс-тренер Баварии и Монако прокомментировал слухи о назначении в Ливерпуль
В марте Нико Ковач был уволен из Вольфсбурга
Хорватский специалист Нико Ковач отреагировал на слухи, связывающие его кандидатуру с английским «Ливерпулем» в качестве замены Юргену Клоппу на должности главного тренера.
«Об этом всегда много пишут, но в этих слухах ничего нет», – приводит слова 52-летнего хорвата издание Sport & Talk.
Отметим, что последним местом работы экс-тренера «Баварии» и «Монако» был немецкий «Вольфсбург», который хорват возглавлял с мая 2022-го и был уволен совсем недавно, в марте нынешнего года. За свою тренерскую карьеру Ковач выиграл Кубок Германии с «Айнтрахтом», а также все внутренние трофеи (Бундеслигу, Кубок и Суперкубок страны) с «Баварией».
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