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ITF
17 апреля 2024, 13:59 | Обновлено 17 апреля 2024, 14:00
184
0

Анастасия Соболева – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Копере

17 апреля 2024, 13:59 | Обновлено 17 апреля 2024, 14:00
184
0
Анастасия Соболева – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Анастасия Соболева

17 апреля украинская теннисистка Анастасия Соболева (№300 WTA) начнет выступления на турнире ITF W75 в Копере (Словения).

В матче 1-го раунда основы украинка сыграет против пятой сеяной немки Анны-Лены Фридзам (№189 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Херцог – Кучмова. Ориентировочное время начала поединка – 15:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Герганы Топаловой (№242 WTA) Юстины Микульските (№227 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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