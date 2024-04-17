Анастасия Соболева – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Копере
17 апреля украинская теннисистка Анастасия Соболева (№300 WTA) начнет выступления на турнире ITF W75 в Копере (Словения).
В матче 1-го раунда основы украинка сыграет против пятой сеяной немки Анны-Лены Фридзам (№189 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Херцог – Кучмова. Ориентировочное время начала поединка – 15:40 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Герганы Топаловой (№242 WTA) Юстины Микульските (№227 WTA).
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