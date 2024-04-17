Рафаэль Надаль – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 апреля испанский теннисист Рафаэль Надаль (№644 ATP) продолжит выступления на турнире ATP 500 в Барселоне (Испания).

В матче 2-го раунда основы Рафа сыграет против четвертого сеяного Алекса де Минаура из Австралии (№11 ATP). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Мюллер – Рууд. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

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Это будет 5-й матч между этими теннисистами, испанец выиграл 3 поединка.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Даниеля Альтмаера (№66 ATP) или Артура Фиса (№36 ATP).

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