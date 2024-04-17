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  4. Рафаэль Надаль – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
17 апреля 2024, 13:46 |
123
0

Рафаэль Надаль – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Барселоне

17 апреля 2024, 13:46 |
123
0
Рафаэль Надаль – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

17 апреля испанский теннисист Рафаэль Надаль (№644 ATP) продолжит выступления на турнире ATP 500 в Барселоне (Испания).

В матче 2-го раунда основы Рафа сыграет против четвертого сеяного Алекса де Минаура из Австралии (№11 ATP). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Мюллер – Рууд. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-й матч между этими теннисистами, испанец выиграл 3 поединка.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Даниеля Альтмаера (№66 ATP) или Артура Фиса (№36 ATP).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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