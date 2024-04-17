Марта Костюк – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Штутгарте
17 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).
В матче 1-го раунда основы украинка сыграет против немки Лауры Зигемунд (№84 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Александрова – Жабер. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против пятой сеяной китаянки Чжэн Циньвень (№7 WTA).
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