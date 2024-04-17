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  4. Марта Костюк – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 апреля 2024, 13:37 |
824
1

Марта Костюк – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Штутгарте

17 апреля 2024, 13:37 |
824
1
Марта Костюк – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

17 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1-го раунда основы украинка сыграет против немки Лауры Зигемунд (№84 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Александрова – Жабер. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против пятой сеяной китаянки Чжэн Циньвень (№7 WTA).

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Марта Костюк Лаура Зигемунд смотреть онлайн WTA Штутгарт
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Sashamar
Якщо Зігемунд не встигла реакліматизуватися після Бразилії, Марта виграє.
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