Тренер Тоттенхэма не считает провальным первый сезон Кейна в Баварии

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказал мнение о потенциальной дебютной кампании Харри Кейна в мюнхенской «Баварии» без трофеев и раскрыл основную причину, по которой он покинул «шпор».

«Я не думаю, что справедливо называть первый сезон Гарри в Мюнхене провальным. Я не буду говорить за него, потому что не думаю, что это единственная причина, по которой он ушел. Я думаю, он ясно дал понять, что хочет другого опыта, и я думаю, что в этом нет ничего плохого. Он провел всю свою карьеру в одном клубе. Очень долгое время он находился на этапе, когда он либо принимает решение остаться и стать игроком одного клуба, что вполне справедливо, либо он может испытать что-то другое как футболист, а может быть, как человек.

Но я не думаю, что он уходил, чтобы что-то выиграть. Я не думаю, что если бы он остался здесь, он бы думал, что не сможет ничего выиграть. Я просто думаю, что он хотел другого опыта, и он его получил. Я уверен, что в конце своей карьеры, если именно это и было причиной, он поймет, что так оно и есть. Это дает вам по-настоящему обширный опыт того, что такое футбол, что такое жизнь. Я не думаю, что это справедливо по отношению к нему.

В конечном итоге, все эти решения, которые вы принимаете в отношении своей личной карьеры… Я знаю каждое решение, которое я принял в своей карьере, другим людям иногда очень трудно это понять, потому что они не живут моей жизнью. Они не должны знать ни мою семью, ни окружающих меня людей, почему вы приходите к таким решениям. В большинстве случаев учитывается целый ряд факторов», – приводит слова Постекоглу сайт Goal.com.