В УАФ рассказали о плане подготовки сборной Украины к Евро-2024

Во время финального турнира Евро-2024 сборная Украины будет базироваться в городке Висбаден с населением менее 300 тысяч жителей, который является столицей федеральной земли Гессен. Самый большой город этой земли — Франкфурт, расположен всего в 30 км от административного центра.

В Висбадене наша команда будет жить и тренироваться на местном стадионе. Из своего лагеря национальной команде будет удобно добираться до всех трех городов проведения матчей группового этапа. Самое большое расстояние будет до Мюнхена, где сборная Украины проведет стартовый матч Евро с Румынией (17 июня) – 400 км. Туда сине-желтые планируют прибыть за два дня до игры. А вот до двух следующих городов групповой стадии, Дюссельдорфа и Штутгарта, фактически одинаковое расстояние — около 200 километров. Сюда украинцы планируют добираться на автобусе.

Сборная Украины начнет подготовку к финальному турниру 30 мая в другом немецком городе, Нюрнберге, где 3 июня проведет товарищеский матч с хозяевами Евро-2024. На следующий день наша команда вылетит в Польшу, где 7 июня сыграет товарищеский матч с местной сборной. Заключительной игрой предтурнирного сбора станет встреча с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе. На следующий день, 12 июня, национальная команда прибудет на место постоянной дислокации на Евро-2024.

На групповом этапе турнира Украина сыграет с Бельгией, Словакией и Румынией.