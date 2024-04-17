КАН – о Тухеле: «Один из интереснейших тренеров столкнулся с трудностями»

Экс-голкипер и бывший председатель правления «Баварии» Оливер Кан рассказал, почему у Томаса Тухеля не получилось проявить себя должным образом на посту главного тренера мюнхенского клуба. Напомним, Тухель покинет немецкий клуб по завершении нынешнего сезона.

«Это говорит о многом, когда одному из самых интересных тренеров Европы, который привёл команду, полную звёзд в Париже, к финалу Лиги чемпионов и выиграл Лигу чемпионов с «Челси», приходится преодолевать столько трудностей в Мюнхене.

Надо понимать, что «Байер» провёл выдающий сезон в Бундеслиге. У них невероятная серия без поражений. В какой-то момент это неизбежно должно было сказаться на «Баварии», но надо признать, что Леверкузен проводит сезон века. Это был единственный способ в какой-то момент сбросить «Баварию» с трона. В Лиге чемпионов всё по-другому», — приводит слова Кана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).