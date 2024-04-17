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  4. КАН – о Тухеле: «Один из интереснейших тренеров столкнулся с трудностями»
Германия
17 апреля 2024, 13:07 |
274
1

КАН – о Тухеле: «Один из интереснейших тренеров столкнулся с трудностями»

Экс-голкипер Баварии считает, что виной всему выдающийся сезон, который проводит Байер

17 апреля 2024, 13:07 |
274
1
КАН – о Тухеле: «Один из интереснейших тренеров столкнулся с трудностями»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Кан

Экс-голкипер и бывший председатель правления «Баварии» Оливер Кан рассказал, почему у Томаса Тухеля не получилось проявить себя должным образом на посту главного тренера мюнхенского клуба. Напомним, Тухель покинет немецкий клуб по завершении нынешнего сезона.

«Это говорит о многом, когда одному из самых интересных тренеров Европы, который привёл команду, полную звёзд в Париже, к финалу Лиги чемпионов и выиграл Лигу чемпионов с «Челси», приходится преодолевать столько трудностей в Мюнхене.

Надо понимать, что «Байер» провёл выдающий сезон в Бундеслиге. У них невероятная серия без поражений. В какой-то момент это неизбежно должно было сказаться на «Баварии», но надо признать, что Леверкузен проводит сезон века. Это был единственный способ в какой-то момент сбросить «Баварию» с трона. В Лиге чемпионов всё по-другому», — приводит слова Кана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

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Оливер Кан Бавария Томас Тухель Бундеслига Байер
Юрій Вишневський Источник: Bayern & Germany
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Комментарии 1
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pol-55
А хто ті труднощі по інерції заклав не ця голова,Кан не подобається з тих пір як колись на виході Шеві голову розбив і не те що розбив, а його реакція на подію.
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