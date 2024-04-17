Холанд стал инвестором компании по производству резинок для волос

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вложился в компанию, которая занимается производством резинок для волос.

Как сообщает Daily Mail, один из лучших форвардов мирового футбола стал миноритарным инвестором бренда Bon Dep, которая специализируется на продаже аксессуаров для волос.

Доходы компании начали расти после того, как 23-летний Холанд начал использовать ее продукцию: футболист играет с собранными в пучок длинными волосами и использует резинку под названием Kknekki. Bon Dep планирует удвоить свой текущий годовой оборот, эквивалентный 7 млн фунтов стерлингов, и надеется, что более активное участие Холанда может стимулировать дальнейшие продажи аксессуаров.

«Я горжусь тем, что стал акционером Bon Dep. Kknekki уже много лет является моей любимой резинкой для волос, и она, несомненно, лучшая в мире», — заявил футболист.