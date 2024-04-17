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Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 11:40 | Обновлено 17 апреля 2024, 11:51
144
0

Крыськив рассказал о планах относительно Олимпиады и силе команды Ротаня

Полузащитник – об олимпийской сборной Украины

17 апреля 2024, 11:40 | Обновлено 17 апреля 2024, 11:51
144
0
Крыськив рассказал о планах относительно Олимпиады и силе команды Ротаня
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Крыськив

Игрок донецкого «Шахтера» и молодежной сборной команды Украины поделился мыслями относительно своего участия в Играх-2024 в Париже и рассказал о сильных качествах украинской олимпийской команды, которую возглавляет Руслан Ротань.

«Очень хочу на Олимпийские игры, ведь с самого начала созыва этой команды я находился вместе с ней. Помню все матчи, весь этот путь и могу вспомнить только приятные вещи. Надеюсь, что тренер сможет привлечь меня к такому большому турниру, а я покажу свое горячее желание.

У нас очень дружный коллектив. Мы общаемся и вне сборной. Есть также и хорошая коммуникация с тренерским штабом. Наверное, это и является ключом к успеху. Теперь мы хотим показывать свой футбол и в дальнейшем достигать высоких результатов. С этим и будем ехать на Олимпиаду.

С кем самые тесные дружеские связи в этой сборной? Кого-то выделять не хочется, но я много общаюсь с ребятами. Да, есть те, с кем почти каждый день, с кем-то чуть реже. Но со всеми всегда рад пересечься в поединках чемпионата или в рядах молодежной сборной», – рассказал Крыськив.

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Дмитрий Крыськив сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 Руслан Ротань
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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