Итальянский футболист умер в 26 лет из-за сердечного приступа в матче
Ближайшие поединки во всех турнирах в стране начнутся с минуты молчания в память о Маттиа Джани
Полузащитник команды пятого итальянского дивизиона «Кастельфьорентино» Маттиа Джани умер в результате сердечного приступа, произошедшего во время матча, сообщает Football Italia.
26-летний игрок рухнул на газон на 15-й минуте матча, проходившего в воскресенье в Кампи-Бизенцио. Сообщается, что у него произошла остановка сердца.
Врачи выбежали на поле, чтобы сделать Джани массаж сердца, после чего он был доставлен в больницу во Флоренции.
В понедельник утром стало известно о смерти бывшего футболиста «Эмполи».
Итальянская федерация футбола (FIGC) выразила соболезнования в связи со смертью Джани и объявила, что ближайшие матчи во всех турнирах под эгидой FIGC начнутся с минуты молчания.
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