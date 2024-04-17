Итальянский футболист умер в 26 лет из-за сердечного приступа в матче

Полузащитник команды пятого итальянского дивизиона «Кастельфьорентино» Маттиа Джани умер в результате сердечного приступа, произошедшего во время матча, сообщает Football Italia.

26-летний игрок рухнул на газон на 15-й минуте матча, проходившего в воскресенье в Кампи-Бизенцио. Сообщается, что у него произошла остановка сердца.

Врачи выбежали на поле, чтобы сделать Джани массаж сердца, после чего он был доставлен в больницу во Флоренции.

В понедельник утром стало известно о смерти бывшего футболиста «Эмполи».

Итальянская федерация футбола (FIGC) выразила соболезнования в связи со смертью Джани и объявила, что ближайшие матчи во всех турнирах под эгидой FIGC начнутся с минуты молчания.