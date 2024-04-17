Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итальянский футболист умер в 26 лет из-за сердечного приступа в матче
Италия
17 апреля 2024, 11:10 | Обновлено 17 апреля 2024, 11:26
1444
0

Итальянский футболист умер в 26 лет из-за сердечного приступа в матче

Ближайшие поединки во всех турнирах в стране начнутся с минуты молчания в память о Маттиа Джани

17 апреля 2024, 11:10 | Обновлено 17 апреля 2024, 11:26
1444
0
Итальянский футболист умер в 26 лет из-за сердечного приступа в матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник команды пятого итальянского дивизиона «Кастельфьорентино» Маттиа Джани умер в результате сердечного приступа, произошедшего во время матча, сообщает Football Italia.

26-летний игрок рухнул на газон на 15-й минуте матча, проходившего в воскресенье в Кампи-Бизенцио. Сообщается, что у него произошла остановка сердца.

Врачи выбежали на поле, чтобы сделать Джани массаж сердца, после чего он был доставлен в больницу во Флоренции.

В понедельник утром стало известно о смерти бывшего футболиста «Эмполи».

Итальянская федерация футбола (FIGC) выразила соболезнования в связи со смертью Джани и объявила, что ближайшие матчи во всех турнирах под эгидой FIGC начнутся с минуты молчания.

По теме:
Умер чемпион мира-1974 в составе сборной ФРГ
Известный шотландский боксер умер в возрасте 45 лет
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
смерть сердечный приступ Эмполи
Юрій Вишневський Источник: Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – ПСЖ – 1:4. Фиаско каталонцев. Париж в полуфинале. Видеообзор
Футбол | 17 апреля 2024, 00:45 0
Барселона – ПСЖ – 1:4. Фиаско каталонцев. Париж в полуфинале. Видеообзор
Барселона – ПСЖ – 1:4. Фиаско каталонцев. Париж в полуфинале. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 1/4 финала главного еврокубка

Обновлен предполагаемый посев в еврокубках. Куда попадут Шахтер и Динамо?
Футбол | 16 апреля 2024, 18:30 12
Обновлен предполагаемый посев в еврокубках. Куда попадут Шахтер и Динамо?
Обновлен предполагаемый посев в еврокубках. Куда попадут Шахтер и Динамо?

Горняки могут попасть напрямую в ЛЧ, а киевлянам прогнозируют место в ЛЕ

Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
Футбол | 17.04.2024, 00:30
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
Хави могут уволить, если Барса проиграет Реалу. Известно имя преемника
Футбол | 17.04.2024, 11:32
Хави могут уволить, если Барса проиграет Реалу. Известно имя преемника
Хави могут уволить, если Барса проиграет Реалу. Известно имя преемника
Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17.04.2024, 11:20
Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
16.04.2024, 11:50 10
Футбол
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
15.04.2024, 18:35 8
Футбол
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
16.04.2024, 12:00 8
Футбол
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
16.04.2024, 23:59 55
Футбол
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
16.04.2024, 07:32
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
17.04.2024, 07:38 1
Футбол
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
15.04.2024, 12:12 10
Футбол
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
15.04.2024, 18:45 4
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем