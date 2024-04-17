Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч УПЛ Заря – Шахтер
Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 08:40 | Обновлено 17 апреля 2024, 08:43
487
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Заря – Шахтер

Поединок пройдет 18 апреля в 15:30 в Киевской области

17 апреля 2024, 08:40 | Обновлено 17 апреля 2024, 08:43
487
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Заря – Шахтер
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 18 апреля, состоится перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и «Шахтер» Донецк.

Поединок пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 10-е место, имея в активе 26 очков после 22 матчей.

Донецкий «Шахтер» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 1-м месте. В 22 поединках «горняки» набрали 52 очка.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Заря» – «Шахтер» проводит телеканал УНИАН и Youtube-канал Football Hub.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Заря – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига, 24-й тур. Матчи 17 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
где смотреть Заря Луганск Заря - Шахтер Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
Футбол | 17 апреля 2024, 00:30 3
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 16 апреля 2024, 10:00 3
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)

Команда Бобкина проведет турнир в Дании

ХАВИ: «Мы не знали, какие изменения внести, когда Рональда Араухо удалили»
Футбол | 17.04.2024, 02:47
ХАВИ: «Мы не знали, какие изменения внести, когда Рональда Араухо удалили»
ХАВИ: «Мы не знали, какие изменения внести, когда Рональда Араухо удалили»
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Футбол | 16.04.2024, 11:50
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Жеребьевка Евро-2024 U-19. Сборная Украины U-19 узнает соперников. LIVE
Футбол | 17.04.2024, 07:10
Жеребьевка Евро-2024 U-19. Сборная Украины U-19 узнает соперников. LIVE
Жеребьевка Евро-2024 U-19. Сборная Украины U-19 узнает соперников. LIVE
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
16.04.2024, 10:16 5
Футбол
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
16.04.2024, 07:32
Футбол
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
15.04.2024, 12:12 10
Футбол
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
15.04.2024, 18:35 7
Футбол
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
16.04.2024, 00:02 2
Футбол
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
16.04.2024, 23:59 44
Футбол
Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
16.04.2024, 18:46 3
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем