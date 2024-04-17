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Чемпионат Украины
Заря
18.04.2024 15:30 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 08:08 | Обновлено 17 апреля 2024, 08:13
394
0

Заря – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 апреля в 15:30 перенесенный матч 10-го тура УПЛ

17 апреля 2024, 08:08 | Обновлено 17 апреля 2024, 08:13
394
0
Заря – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 18 апреля, состоится перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и «Шахтер» Донецк.

Поединок пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 10-е место, имея в активе 26 очков после 22 матчей.

Донецкий «Шахтер» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 1-м месте. В 22 поединках «горняки» набрали 52 очка.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Заря» – «Шахтер» проводит телеканал УНИАН и Youtube-канал Football Hub.

Заря – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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