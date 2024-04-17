Заря – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 апреля в 15:30 перенесенный матч 10-го тура УПЛ
В четверг, 18 апреля, состоится перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и «Шахтер» Донецк.
Поединок пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег».
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Начало – в 15:30 по киевскому времени.
Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 10-е место, имея в активе 26 очков после 22 матчей.
Донецкий «Шахтер» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 1-м месте. В 22 поединках «горняки» набрали 52 очка.
Видеотрансляцию матча «Заря» – «Шахтер» проводит телеканал УНИАН и Youtube-канал Football Hub.
Заря – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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