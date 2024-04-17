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17 апреля 2024, 03:29 |
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля

Важные события во всех видах спорта

17 апреля 2024, 03:29 |
37
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Минай – Динамо Киев

Favbet 27.00 – 7.70 – 1.15

18:00 Александрия – Оболонь

Favbet 2.11 – 3.05 – 4.36

22:00 Бавария – Арсенал

Favbet 2.43 – 3.75 – 2.97

22:00 Манчестер Сити – Реал Мадрид

Favbet 1.69 – 4.52 – 4.93

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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