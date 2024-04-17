ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля

В среду, 17 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Минай – Динамо Киев

27.00 – 7.70 – 1.15

18:00 Александрия – Оболонь

2.11 – 3.05 – 4.36

22:00 Бавария – Арсенал

2.43 – 3.75 – 2.97

22:00 Манчестер Сити – Реал Мадрид

1.69 – 4.52 – 4.93