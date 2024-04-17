СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля

В среду, 17 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Минай – Динамо Киев

27.00 – 7.70 – 1.15

22:00 Бавария – Арсенал

2.43 – 3.75 – 2.97

22:00 Манчестер Сити – Реал Мадрид

1.69 – 4.52 – 4.93

КИБЕРСПОРТ

12:00 9 Pandas – Sangal Esports

1.33 – 3.23

15:30 ENCE – ENTERPRISE

1.25 – 3.69