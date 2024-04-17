Другие новости17 апреля 2024, 03:26 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
17 апреля 2024, 03:26 |
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В среду, 17 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Минай – Динамо Киев
22:00 Бавария – Арсенал
22:00 Манчестер Сити – Реал Мадрид
КИБЕРСПОРТ
12:00 9 Pandas – Sangal Esports
15:30 ENCE – ENTERPRISE
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