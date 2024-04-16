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  4. ВИДЕО. Дортмунд в восторге! Забитцер вывел Боруссию Д суммарно вперед
Лига чемпионов
16 апреля 2024, 23:40 | Обновлено 16 апреля 2024, 23:50
374
0

ВИДЕО. Дортмунд в восторге! Забитцер вывел Боруссию Д суммарно вперед

Невероятное развитие событий в матче 1/4 финала на «Вестфаленштадионе»

16 апреля 2024, 23:40 | Обновлено 16 апреля 2024, 23:50
374
0
ВИДЕО. Дортмунд в восторге! Забитцер вывел Боруссию Д суммарно вперед
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).

На 74-й минуте Марсель Забитцер вывел Боруссию Д суммарно вперед. На табло – 4:2, суммарный счет – 5:4

❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Боруссии Д и Атлетико М

ГОЛ! 4:2. Марсель Забитцер, 74 мин.

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов Боруссия Д - Атлетико Марсель Забитцер
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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