Лига чемпионов16 апреля 2024, 23:40 | Обновлено 16 апреля 2024, 23:50
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ВИДЕО. Дортмунд в восторге! Забитцер вывел Боруссию Д суммарно вперед
Невероятное развитие событий в матче 1/4 финала на «Вестфаленштадионе»
16 апреля 2024, 23:40 | Обновлено 16 апреля 2024, 23:50
374
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16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».
Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).
На 74-й минуте Марсель Забитцер вывел Боруссию Д суммарно вперед. На табло – 4:2, суммарный счет – 5:4
❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Боруссии Д и Атлетико М
ГОЛ! 4:2. Марсель Забитцер, 74 мин.
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