ВИДЕО. Дортмунд в восторге! Забитцер вывел Боруссию Д суммарно вперед

16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.

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Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).

На 74-й минуте Марсель Забитцер вывел Боруссию Д суммарно вперед. На табло – 4:2, суммарный счет – 5:4

❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Боруссии Д и Атлетико М

ГОЛ! 4:2. Марсель Забитцер, 74 мин.