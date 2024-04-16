ВИДЕО. Триллер в Дортмунде. Фуллкруг уравнял ситуацию по сумме двух матчей
Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба
16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».
Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).
Триллер в Дортмунде продолжается. Счет на табло стал 3:2 на 71-й минуте. Никлас Фуллкруг уравнял ситуацию по сумме двух матчей (4:4)
❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Боруссии Д и Атлетико М
ГОЛ! 3:2. Никлас Фуллкруг, 71 мин.
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