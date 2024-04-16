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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 23:35 | Обновлено 16 апреля 2024, 23:49
290
0

ВИДЕО. Триллер в Дортмунде. Фуллкруг уравнял ситуацию по сумме двух матчей

Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба

16 апреля 2024, 23:35 | Обновлено 16 апреля 2024, 23:49
290
0
ВИДЕО. Триллер в Дортмунде. Фуллкруг уравнял ситуацию по сумме двух матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).

Триллер в Дортмунде продолжается. Счет на табло стал 3:2 на 71-й минуте. Никлас Фуллкруг уравнял ситуацию по сумме двух матчей (4:4)

❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Боруссии Д и Атлетико М

ГОЛ! 3:2. Никлас Фуллкруг, 71 мин.

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов Боруссия Д - Атлетико Никлас Фуллкруг
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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