ВИДЕО. Триллер в Дортмунде. Фуллкруг уравнял ситуацию по сумме двух матчей

16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.

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Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).

Триллер в Дортмунде продолжается. Счет на табло стал 3:2 на 71-й минуте. Никлас Фуллкруг уравнял ситуацию по сумме двух матчей (4:4)

❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Боруссии Д и Атлетико М

ГОЛ! 3:2. Никлас Фуллкруг, 71 мин.