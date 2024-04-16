ВИДЕО. Катастрофа для Барсы! Каталонцы пропустили дважды от ПСЖ
Забили Витинья и Мбаппе
Во вторник, 16 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Барселона» и «ПСЖ».
Игра проходит на Олимпийском стадионе в Барселоне.
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В первом поединке в Париже каталонский клуб сумел добыть гостевую победу со счетом 3:2. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».
На 54-й минуте «Барселона» пропустила второй мяч в матче. Автором гола стал Витинья.
На 56-й минуте наставник «Барселоны» Хави получил красную карточку за чрезмерные эмоции.
На 61-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти, которое заработал Дембеле, и вывел парижан вперед в двухматчевом противостоянии.
ВИДЕО. Катастрофа для Барсы! Каталонцы пропустили дважды от ПСЖ
ГОЛ! Витинья, 54 мин, 1:2
ГОЛ! Мбаппе (п), 54 мин, 1:3
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