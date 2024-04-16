Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Катастрофа для Барсы! Каталонцы пропустили дважды от ПСЖ
Лига чемпионов
16 апреля 2024, 23:33 | Обновлено 16 апреля 2024, 23:52
610
0

ВИДЕО. Катастрофа для Барсы! Каталонцы пропустили дважды от ПСЖ

Забили Витинья и Мбаппе

16 апреля 2024, 23:33 | Обновлено 16 апреля 2024, 23:52
610
0
ВИДЕО. Катастрофа для Барсы! Каталонцы пропустили дважды от ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

Во вторник, 16 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Барселона» и «ПСЖ».

Игра проходит на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом поединке в Париже каталонский клуб сумел добыть гостевую победу со счетом 3:2. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».

На 54-й минуте «Барселона» пропустила второй мяч в матче. Автором гола стал Витинья.

На 56-й минуте наставник «Барселоны» Хави получил красную карточку за чрезмерные эмоции.

На 61-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти, которое заработал Дембеле, и вывел парижан вперед в двухматчевом противостоянии.

ВИДЕО. Катастрофа для Барсы! Каталонцы пропустили дважды от ПСЖ

ГОЛ! Витинья, 54 мин, 1:2

ГОЛ! Мбаппе (п), 54 мин, 1:3

По теме:
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
ВИДЕО. ПСЖ громит Барселону. Мбаппе оформил дубль
Вновь четыре на Вестфалене. Боруссия Д выйшла в полуфинал ЛЧ
Барселона Усман Дембеле ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ Витинья (ПСЖ) Килиан Мбаппе пенальти
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Футбол | 15 апреля 2024, 23:59 25
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко

Коллектив Шона Дайча получил на «Стэмфорд Бридж» шесть безответных голов

Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Футбол | 16 апреля 2024, 07:32 0
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24

Коул Палмер оформил покер за «Челси» в ворота «Эвертона» и обошел сразу 5 игроков

Остались в Киеве за счет Динамо. Как Минай готовится к матчу УПЛ
Футбол | 16.04.2024, 21:19
Остались в Киеве за счет Динамо. Как Минай готовится к матчу УПЛ
Остались в Киеве за счет Динамо. Как Минай готовится к матчу УПЛ
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Футбол | 16.04.2024, 00:02
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Легенда Арсенала: «Ошибки Зинченко всех раздражают»
Футбол | 16.04.2024, 14:50
Легенда Арсенала: «Ошибки Зинченко всех раздражают»
Легенда Арсенала: «Ошибки Зинченко всех раздражают»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
15.04.2024, 12:59 19
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
15.04.2024, 07:05 23
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Украина в сложном матче переиграла Данию
ЧМ по хоккею U-18. Украина в сложном матче переиграла Данию
15.04.2024, 23:15 4
Хоккей
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
16.04.2024, 09:00 1
Футбол
ФОТО. Гейджи после тяжелого нокаута не скучает в объятиях красотки
ФОТО. Гейджи после тяжелого нокаута не скучает в объятиях красотки
15.04.2024, 10:37 1
MMA
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
15.04.2024, 15:42 18
Футбол
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
16.04.2024, 08:01 4
Футбол
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
15.04.2024, 07:00 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем