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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 23:27 | Обновлено 16 апреля 2024, 23:46
223
0

ВИДЕО. Замена сработала. Анхель Корреа забил ключевой гол для Атлетико М

На табло – ничья 2:2, но суммарно испанский клуб снова впереди, 4:3

16 апреля 2024, 23:27 | Обновлено 16 апреля 2024, 23:46
223
0
ВИДЕО. Замена сработала. Анхель Корреа забил ключевой гол для Атлетико М
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).

На 64-й минуте Анхель Корреа, вышедший на замену, сравнял счет во втором матче (2:2). При этом суммарно Атлетико М снова впереди (4:3).

❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Боруссии Д и Атлетико М

ГОЛ! 2:2. Анхель Корреа, 64 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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