ВИДЕО. Замена сработала. Анхель Корреа забил ключевой гол для Атлетико М

16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.

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Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).

На 64-й минуте Анхель Корреа, вышедший на замену, сравнял счет во втором матче (2:2). При этом суммарно Атлетико М снова впереди (4:3).

❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Боруссии Д и Атлетико М

ГОЛ! 2:2. Анхель Корреа, 64 мин.