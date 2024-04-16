ВИДЕО. Замена сработала. Анхель Корреа забил ключевой гол для Атлетико М
На табло – ничья 2:2, но суммарно испанский клуб снова впереди, 4:3
16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».
Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).
На 64-й минуте Анхель Корреа, вышедший на замену, сравнял счет во втором матче (2:2). При этом суммарно Атлетико М снова впереди (4:3).
❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Боруссии Д и Атлетико М
ГОЛ! 2:2. Анхель Корреа, 64 мин.
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