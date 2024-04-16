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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 23:12 | Обновлено 16 апреля 2024, 23:45
533
0

ВИДЕО. Курьезный автогол Хуммельса. Ситуация по сумме двух игр уравнялась

Боруссия Д и Атлетико М ведут бескомпромиссную борьбу в 1/4 финала ЛЧ

16 апреля 2024, 23:12 | Обновлено 16 апреля 2024, 23:45
533
0
ВИДЕО. Курьезный автогол Хуммельса. Ситуация по сумме двух игр уравнялась
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).

На 49-й минуте курьезный автогол провел защитник хозяев поля Матс Хуммельс (1:2). Ситуация по сумме двух игр уравнялась (3:3).

❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Боруссии Д и Атлетико М

ГОЛ! 2:1. Матс Хуммельс, 49 мин (автогол)

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов Боруссия Д - Атлетико Матс Хуммельс автогол
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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