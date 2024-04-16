ВИДЕО. Курьезный автогол Хуммельса. Ситуация по сумме двух игр уравнялась
Боруссия Д и Атлетико М ведут бескомпромиссную борьбу в 1/4 финала ЛЧ
16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».
Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).
На 49-й минуте курьезный автогол провел защитник хозяев поля Матс Хуммельс (1:2). Ситуация по сумме двух игр уравнялась (3:3).
❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Боруссии Д и Атлетико М
ГОЛ! 2:1. Матс Хуммельс, 49 мин (автогол)
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