ВИДЕО. Курьезный автогол Хуммельса. Ситуация по сумме двух игр уравнялась

16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.

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Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).

На 49-й минуте курьезный автогол провел защитник хозяев поля Матс Хуммельс (1:2). Ситуация по сумме двух игр уравнялась (3:3).

❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Боруссии Д и Атлетико М

ГОЛ! 2:1. Матс Хуммельс, 49 мин (автогол)