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  4. ВИДЕО. Дембеле снова забил бывшей команде. ПСЖ отыгрался в матче с Барсой
Лига чемпионов
16 апреля 2024, 22:54 | Обновлено 16 апреля 2024, 23:08
359
0

ВИДЕО. Дембеле снова забил бывшей команде. ПСЖ отыгрался в матче с Барсой

Француз забил на 40-й минуте

16 апреля 2024, 22:54 | Обновлено 16 апреля 2024, 23:08
359
0
ВИДЕО. Дембеле снова забил бывшей команде. ПСЖ отыгрался в матче с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Во вторник, 16 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Барселона» и «ПСЖ».

Игра проходит на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом поединке в Париже каталонский клуб сумел добыть гостевую победу со счетом 3:2. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».

На 40-й минуте «ПСЖ» сравнял счет в матче и воспользовался большинством, автором гола стал Усман Дембеле. На 29-й минуте красную карточку получил защитник каталонцев Рональд Араухо.

ВИДЕО. Дембеле снова забил бывшей команде. ПСЖ отыгрался в матче с Барсой

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Барселона ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ Усман Дембеле
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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