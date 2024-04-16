Во вторник, 16 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Барселона» и «ПСЖ».

Игра проходит на Олимпийском стадионе в Барселоне.

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В первом поединке в Париже каталонский клуб сумел добыть гостевую победу со счетом 3:2. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».

На 40-й минуте «ПСЖ» сравнял счет в матче и воспользовался большинством, автором гола стал Усман Дембеле. На 29-й минуте красную карточку получил защитник каталонцев Рональд Араухо.

ВИДЕО. Дембеле снова забил бывшей команде. ПСЖ отыгрался в матче с Барсой