ВИДЕО. Дембеле снова забил бывшей команде. ПСЖ отыгрался в матче с Барсой
Француз забил на 40-й минуте
Во вторник, 16 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Барселона» и «ПСЖ».
Игра проходит на Олимпийском стадионе в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом поединке в Париже каталонский клуб сумел добыть гостевую победу со счетом 3:2. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».
На 40-й минуте «ПСЖ» сравнял счет в матче и воспользовался большинством, автором гола стал Усман Дембеле. На 29-й минуте красную карточку получил защитник каталонцев Рональд Араухо.
ВИДЕО. Дембеле снова забил бывшей команде. ПСЖ отыгрался в матче с Барсой
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
13–15 апреля состоялись матчи 33-го тура чемпионата Англии 2023/24
Горняки могут попасть напрямую в ЛЧ, а киевлянам прогнозируют место в ЛЕ