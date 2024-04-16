ВИДЕО. Боруссия Д двойным ударом вышла вперед в противостоянии с Атлетико

16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.

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Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).

Боруссия Д двойным ударом вышла вперед в противостоянии с Атлетико (2:0). Иан Матсен отличился на 39-й минуте (суммарно счет 3:2)

❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Боруссии Д и Атлетико М

ГОЛ! 2:0. Иан Матсен, 39 мин.