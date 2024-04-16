ВИДЕО. Гол Брандта. Боруссия Д уравняла ситуацию в противостоянии ЛЧ
Первый мяч побывал в ворота мадридского Атлетико на 35-й минуте
16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».
Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).
Первый мяч побывал в ворота мадридского Атлетико на 35-й минуте, забил Юлиан Брандт (1:0). Боруссия Д уравняла ситуацию в противостоянии (суммарно 2:2).
❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Боруссии Д и Атлетико М
ГОЛ! 1:0. Юлиан Брандт, 35 мин.
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