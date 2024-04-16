ВИДЕО. Кошмар для ПСЖ. Рафинья вывел Барселону вперед в матче 1/4 ЛЧ
Бразилец забил на 12-й минуте
Во вторник, 16 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Барселона» и «ПСЖ».
Игра проходит на Олимпийском стадионе в Барселоне.
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В первом поединке в Париже каталонский клуб сумел добыть гостевую победу со счетом 3:2.
Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».
На 12-й минуте «Барселона» вышла вперед. Автором гола стал Рафинья, которому ассистировал Ламин Ямал.
Неделей ранее, в Париже, Рафинья оформил дубль.
ВИДЕО. Кошмар для ПСЖ. Рафинья вывел Барселону вперед в матче 1/4 ЛЧ
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