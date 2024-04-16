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  4. ВИДЕО. Кошмар для ПСЖ. Рафинья вывел Барселону вперед в матче 1/4 ЛЧ
Лига чемпионов
16 апреля 2024, 22:24 |
615
1

ВИДЕО. Кошмар для ПСЖ. Рафинья вывел Барселону вперед в матче 1/4 ЛЧ

Бразилец забил на 12-й минуте

16 апреля 2024, 22:24 |
615
1
ВИДЕО. Кошмар для ПСЖ. Рафинья вывел Барселону вперед в матче 1/4 ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Во вторник, 16 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Барселона» и «ПСЖ».

Игра проходит на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом поединке в Париже каталонский клуб сумел добыть гостевую победу со счетом 3:2.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Атлетико» – «Боруссия Дортмунд».

На 12-й минуте «Барселона» вышла вперед. Автором гола стал Рафинья, которому ассистировал Ламин Ямал.

Неделей ранее, в Париже, Рафинья оформил дубль.

ВИДЕО. Кошмар для ПСЖ. Рафинья вывел Барселону вперед в матче 1/4 ЛЧ

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Барселона ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ Рафинья Диас
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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New Zealander
Якщо вже переводите на українську мову то пишіть "жах", а не "кошмар"
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