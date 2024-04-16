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Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 21:19 |
1411
9

Остались в Киеве за счет Динамо. Как Минай готовится к матчу УПЛ

В среду состоится перенесенный поединок УПЛ

16 апреля 2024, 21:19 |
1411
9
Остались в Киеве за счет Динамо. Как Минай готовится к матчу УПЛ
ФК Динамо Киев

17 апреля в Киеве состоится перенесенный матч 16 тура чемпионата УПЛ по футболу между «Минаем» и «Динамо». В роли хозяев будут закарпатцы.

Этот поединок должен был пройти еще 3 декабря прошлого года на Закарпатье. Команды вышли на поле, но уже на второй минуте раздался сигнал воздушной тревоги. Отбой пришлось ждать два часа, однако, поскольку на «Минай-арене» отсутствует искусственное освещение, то было решено перенести противостояние, чтобы не играть в темноте.

По договоренности между клубами было решено доиграть поединок в столице 17 апреля, спустя несколько дней после того, как Минай провел в Киеве календарную игру 24 тура чемпионата УПЛ с «Оболонью». Все расходы по пребыванию «Миная» в Киеве ФК «Динамо» взял на себя. Сразу после матча с «пивоварами» закарпатцы передислоцировались в гостиницу «Рамада» и провели три тренировки на загородной базе динамовцев в Конча-Заспе.

Футболисты «Миная» занимают 16 место в чемпионате УПЛ, набрав 15 очков. У киевлян вторая позиция и 48 пунктов.

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Источник: Колос готов к смене тренера, у клуба есть два варианта
Минай Динамо Киев Минай - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 9
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8number
І навіщо грати тоді ? Три очка Динамо та й поїхали додому прямо у пердив  🚀 
Цирк 🎪 🤡 
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+2
👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
мусора и тут обосрались 
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-2
George1
Це корупція .підкуп суперників .залишилось тільки шуби купити 
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Правильно… гуляй, босота
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-4
Chort
Моя стая куевских шл-х, пишем все коменты .В БООООООЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ МОИ БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ ЗАЩИТИМ НАШУ ПОМОЙНУЮ ЯМУ

 
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-7
Фанькин кот
Если это не прямой неприкрытый подкуп соперника, то как это назвать? Эй, дынамофаны двуличные?
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-12
Показать Скрыть 2 ответа
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