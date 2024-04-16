Остались в Киеве за счет Динамо. Как Минай готовится к матчу УПЛ

17 апреля в Киеве состоится перенесенный матч 16 тура чемпионата УПЛ по футболу между «Минаем» и «Динамо». В роли хозяев будут закарпатцы.

Этот поединок должен был пройти еще 3 декабря прошлого года на Закарпатье. Команды вышли на поле, но уже на второй минуте раздался сигнал воздушной тревоги. Отбой пришлось ждать два часа, однако, поскольку на «Минай-арене» отсутствует искусственное освещение, то было решено перенести противостояние, чтобы не играть в темноте.

По договоренности между клубами было решено доиграть поединок в столице 17 апреля, спустя несколько дней после того, как Минай провел в Киеве календарную игру 24 тура чемпионата УПЛ с «Оболонью». Все расходы по пребыванию «Миная» в Киеве ФК «Динамо» взял на себя. Сразу после матча с «пивоварами» закарпатцы передислоцировались в гостиницу «Рамада» и провели три тренировки на загородной базе динамовцев в Конча-Заспе.

Футболисты «Миная» занимают 16 место в чемпионате УПЛ, набрав 15 очков. У киевлян вторая позиция и 48 пунктов.