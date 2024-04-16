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  4. Кто выйдет в полуфинал ЛЧ? Стали известны составы на матч Барселона – ПСЖ
Лига чемпионов
16 апреля 2024, 21:11 |
886
0

Кто выйдет в полуфинал ЛЧ? Стали известны составы на матч Барселона – ПСЖ

Матч начнется в 22:00

16 апреля 2024, 21:11 |
886
0
Кто выйдет в полуфинал ЛЧ? Стали известны составы на матч Барселона – ПСЖ

Во вторник, 16 апреля, состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Барселона» и «ПСЖ».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом поединке в Париже каталонский клуб сумел добыть гостевую победу со счетом 3:2.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.

Барселона: Тер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Фабиан Руис, Витинья, Заир-Эмери, Дембеле, Барколя, Мбаппе.

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Барселона ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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