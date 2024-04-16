Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Боруссией Д и Атлетико М
16 апреля в 22:00 состоится ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов
16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.
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Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Правило выездного гола не действует.
Первый матч неделей ранее в Мадриде на стадионе «Метрополитано» завершился победой испанского клуба (2:1). Голы у хозяев забили: Родриго Де Пауль, 5, Самуэль Лино, 32. Отквитал один гол для немецкой команды Себастьен Алле на 81-й минуте.
Стали известны стартовые составы на матч ЛМ между Боруссией Д и Атлетико М
Боруссия Д: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рюэрсон, Эмре Джан, Забитцер, Санчо, Брандт, Адейеми, Фуллкруг.
Атлетико М: Облак, Аспиликуэта, Эрмосо, Хименес, Витсель, Молина, Де Пауль, Коке, Льоренте, Гризманн, Мората.
🚨 STARTING XI VS ATLÉTICO DE MADRID🚨 pic.twitter.com/CT3wszqbaE— Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 16, 2024
❤️🤍 XI 𝗔𝗧𝗟𝗘𝗧𝗜 💙🤍 pic.twitter.com/Y1xG2LqCyi— Atlético de Madrid (@Atleti) April 16, 2024
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