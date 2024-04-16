Форвард Жироны: «Уже представляю себе гимн ЛЧ на нашем стадионе»

Опытный бомбардир «Жироны» Кристиан Стуани перед матчем Ла Лиги с аутсайдером «Кадисом» надеется, что команда выиграет и продолжит борьбу за место в Лиге чемпионов.

«Нас ждет очередной важный матч, особенно важный в плане борьбы за выход в Лигу чемпионов. «Атлетик» в прошлом туре потерял очки, но мы должны смотреть только на себя и начинать побеждать. Когда сезон начинался, мы и подумать не могли о выходе в Лигу чемпионов».

«Это была просто мечта, и эта мечта все еще жива. Я уже представляю, как будет звучать гимн Лиги чемпионов на нашем стадионе. Это исторический сезон, мы должны быть в топ-4», — сказал Стуани.

Матч с «Кадисом» состоится 20 апреля.