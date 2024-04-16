Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Жироны: «Уже представляю себе гимн ЛЧ на нашем стадионе»
Испания
16 апреля 2024, 19:28 |
490
0

Форвард Жироны: «Уже представляю себе гимн ЛЧ на нашем стадионе»

Кристиан Стуани рассчитывает выйти в Лигу чемпионов

16 апреля 2024, 19:28 |
490
0
Форвард Жироны: «Уже представляю себе гимн ЛЧ на нашем стадионе»
Getty Images/Global Images Ukraine

Опытный бомбардир «Жироны» Кристиан Стуани перед матчем Ла Лиги с аутсайдером «Кадисом» надеется, что команда выиграет и продолжит борьбу за место в Лиге чемпионов.

«Нас ждет очередной важный матч, особенно важный в плане борьбы за выход в Лигу чемпионов. «Атлетик» в прошлом туре потерял очки, но мы должны смотреть только на себя и начинать побеждать. Когда сезон начинался, мы и подумать не могли о выходе в Лигу чемпионов».

«Это была просто мечта, и эта мечта все еще жива. Я уже представляю, как будет звучать гимн Лиги чемпионов на нашем стадионе. Это исторический сезон, мы должны быть в топ-4», — сказал Стуани.

Матч с «Кадисом» состоится 20 апреля.

По теме:
Судаков назвал игрока, которого считает своим идолом. Ему 23 года
Стала известна сумма, которую заработают клубы за выход в полуфинал ЛЧ
Манчестер Сити – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Кристиан Стуани Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов Виктор Цыганков Артем Довбик
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Арсенала: «Ошибки Зинченко всех раздражают»
Футбол | 16 апреля 2024, 14:50 13
Легенда Арсенала: «Ошибки Зинченко всех раздражают»
Легенда Арсенала: «Ошибки Зинченко всех раздражают»

Дэвид Симэн раскритиковал украинского защитника

Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 16 апреля 2024, 10:00 3
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)

Команда Бобкина проведет турнир в Дании

Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 16.04.2024, 08:01
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Источник: Колос готов к смене тренера, у клуба есть два варианта
Футбол | 16.04.2024, 19:14
Источник: Колос готов к смене тренера, у клуба есть два варианта
Источник: Колос готов к смене тренера, у клуба есть два варианта
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
Футбол | 16.04.2024, 00:35
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
16.04.2024, 12:00 8
Футбол
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
14.04.2024, 19:41 8
Теннис
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
15.04.2024, 12:12 10
Футбол
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
16.04.2024, 00:02 1
Футбол
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
15.04.2024, 07:00 9
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
15.04.2024, 07:05 23
Футбол
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
14.04.2024, 16:32 5
Теннис
ЧМ по хоккею U-18. Украина стартовала с уверенной победы
ЧМ по хоккею U-18. Украина стартовала с уверенной победы
15.04.2024, 00:05 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем