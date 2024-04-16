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  4. Судаков назвал игрока, которого считает своим идолом. Ему 23 года
Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 19:22 |
1223
1

Судаков назвал игрока, которого считает своим идолом. Ему 23 года

Полузащитник «Шахтера» восхищается игрой Фила Фодена

16 апреля 2024, 19:22 |
1223
1
Судаков назвал игрока, которого считает своим идолом. Ему 23 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков назвал игрока, которого считает своим идолом:

«Сейчас мой кумир – это Фил Фоден. Мне очень нравится, как он играет. Он невероятный футболист. Также мне очень нравится Лука Модрич, и я могу выделить еще третьего игрока – Андреса Иньесту».

В этом сезоне 23-летний Фил Фоден провел 45 матчей за «Ман Сити», отметившись 22 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее Георгий Судаков оценил шансы Михаила Мудрика получить Золотой мяч.

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Дмитро Вербинський Источник: Caughtoffside
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Комментарии 1
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BUCH
Як для його позиції на полі, ну таке.... Краще б звернув увагу на гру того ж гравця Сіті Кевін Де Брюйне! А Фоден більш фланговий гравець... Ну то таке...
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