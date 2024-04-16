Судаков назвал игрока, которого считает своим идолом. Ему 23 года

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков назвал игрока, которого считает своим идолом:

«Сейчас мой кумир – это Фил Фоден. Мне очень нравится, как он играет. Он невероятный футболист. Также мне очень нравится Лука Модрич, и я могу выделить еще третьего игрока – Андреса Иньесту».

В этом сезоне 23-летний Фил Фоден провел 45 матчей за «Ман Сити», отметившись 22 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее Георгий Судаков оценил шансы Михаила Мудрика получить Золотой мяч.