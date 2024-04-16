Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков оценил шансы Мудрика получить Золотой мяч
Англия
16 апреля 2024, 18:57 | Обновлено 16 апреля 2024, 19:08
795
7

Судаков оценил шансы Мудрика получить Золотой мяч

Полузащитник «Шахтера» верит в вингера «Челси»

16 апреля 2024, 18:57 | Обновлено 16 апреля 2024, 19:08
795
7
Судаков оценил шансы Мудрика получить Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков оценил шансы украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика получить «Золотой мяч»:

«Михаил Мудрик – это невероятно талантливый и трудолюбивый человек. Я уверен, что у него есть все качества, чтобы рано или поздно получить «Золотой мяч».

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 34 матча за «Челси», отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее аналитик сборной Украины Глеб Платов объяснил, почему Михаил Мудрик не может полностью реализовать свой талант.

По теме:
Тоттенхэму и Интеру интересен украинский игрок. Сумма сделки – более 70 млн
Судаков назвал игрока, которого считает своим идолом. Ему 23 года
Источник: Колос готов к смене тренера, у клуба есть два варианта
Георгий Судаков Михаил Мудрик Шахтер Донецк Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Золотой мяч
Дмитро Вербинський Источник: Caughtoffside
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Футбол | 16 апреля 2024, 12:00 8
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала

13–15 апреля состоялись матчи 33-го тура чемпионата Англии 2023/24

Стала известна сумма, которую заработают клубы за выход в полуфинал ЛЧ
Футбол | 16 апреля 2024, 19:12 0
Стала известна сумма, которую заработают клубы за выход в полуфинал ЛЧ
Стала известна сумма, которую заработают клубы за выход в полуфинал ЛЧ

Призовые составят 12,5 миллиона евро

Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
Футбол | 16.04.2024, 09:00
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Футбол | 15.04.2024, 23:59
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Футбол | 16.04.2024, 11:50
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PUMA
. Ну реально как такое сказать можно  было.
Ответить
+6
Boodya
Мудрик отримає золотий м'яч і Судаков перейде в МС за 130млн фунтів.
Шанси + - однакові
Ответить
+5
FunnyCat_____
проорал просто с заголовка 
это самое смешное что я слышал за последнее время 
Ответить
0
nicksaf
Та вони з ШД там усі такі.
Ответить
0
BUCH
Після вчорашньої гри  Челсі....  Все стало зрозуміло, чому такі результати. Бо там нема команди, колективу як такого , про який золотий м'яч може бути мова??? Він зробив помилку - перейшовши в Челсі...
Ответить
0
Sheva19
Больше шансов сборной Индии выиграть ЧМ по хоккею чем Мудрику золотой мяч .Для того чтобы выиграть золотой мяч надо выиграть ЛЧ это Челси не светит .Или выиграть ЧМ где тоже вероятность 5 процентов 
Ответить
-1
Chort
Моя стая куевских шл-х, пишем все коменты . В БООООООЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ МОИ БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ

  
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
15.04.2024, 07:00 9
Теннис
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
14.04.2024, 21:13 2
Футбол
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
14.04.2024, 16:32 5
Теннис
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
16.04.2024, 10:00 3
Хоккей
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
15.04.2024, 12:12 10
Футбол
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
16.04.2024, 00:35 2
Футбол
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
14.04.2024, 20:25 48
Футбол
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
14.04.2024, 21:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем