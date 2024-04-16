Судаков оценил шансы Мудрика получить Золотой мяч

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков оценил шансы украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика получить «Золотой мяч»:

«Михаил Мудрик – это невероятно талантливый и трудолюбивый человек. Я уверен, что у него есть все качества, чтобы рано или поздно получить «Золотой мяч».

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 34 матча за «Челси», отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее аналитик сборной Украины Глеб Платов объяснил, почему Михаил Мудрик не может полностью реализовать свой талант.