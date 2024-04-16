Легионер Вереса не сыграет против Днепра-1

Как стало известно Sport.ua, нападающий ровенчан Марко Мрвалевич не избежал повреждения задней поверхности бедра в поединке 24-го тура чемпионата УПЛ с ЛНЗ.

Черногорец вынужден был попросить замену на 64-й минуте и не сможет помочь своей команде в матче 25-го тура с «Днепром-1», который состоится 21 апреля.

В текущем сезоне Марко Мрвалевич провел за «Верес» 6 матчей и стал автором 3 голов. Ровенчане занимают 13-е место в чемпионате УПЛ, набрав 19 очков.

Ранее главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о победе над ровенским клубом.