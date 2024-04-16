Стало известно, под каким названием может быть возрождена Десна
Владимир Зверов сообщает, что новосозданный клуб может называться «Десна 1960»
Черниговская «Десна» в следующем сезоне может быть возрождена под названием «Десна 1960», сообщает украинский футбольный журналист Владимир Зверов.
По информации источника, это связано с долгами оригинальной «Десны» перед футболистами.
«Десна 1960» не будет считаться правопреемником «Десны», следовательно не будет иметь возможности сразу выступать в Украинской Премьер-лиге. Новосозданный клуб, скорее всего, будет заявлен во Вторую лигу.
Отмечается, что, вполне вероятно, тренером «Десны 1960» может стать Александр Рябоконь, который в период с 2012 по 2023 год возглавлял оригинальную «Десну».
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