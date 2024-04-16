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Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 18:13 | Обновлено 16 апреля 2024, 19:50
1754
4

Стало известно, под каким названием может быть возрождена Десна

Владимир Зверов сообщает, что новосозданный клуб может называться «Десна 1960»

16 апреля 2024, 18:13 | Обновлено 16 апреля 2024, 19:50
1754
4
Стало известно, под каким названием может быть возрождена Десна
ФК Десна

Черниговская «Десна» в следующем сезоне может быть возрождена под названием «Десна 1960», сообщает украинский футбольный журналист Владимир Зверов.

По информации источника, это связано с долгами оригинальной «Десны» перед футболистами.

«Десна 1960» не будет считаться правопреемником «Десны», следовательно не будет иметь возможности сразу выступать в Украинской Премьер-лиге. Новосозданный клуб, скорее всего, будет заявлен во Вторую лигу.

Отмечается, что, вполне вероятно, тренером «Десны 1960» может стать Александр Рябоконь, который в период с 2012 по 2023 год возглавлял оригинальную «Десну».

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Десна Чернигов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Владимир Зверов Александр Рябоконь
Дмитро Вербинський Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 4
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SevaCherkago
Тепер мене дуже цікавить історія клубу "Шальке 04"))))
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0
as and
цікаво яким то чином "Десна" могла відразу опинитися в премер лізі..?а десна 1960 це виходить абсолютно новий клуб який ніякого відношення до "Десни"
"не має. тоді нашо так називати цей опус..?
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0
8number
Усі команди просрали. Українські традиції незмінні.
Ответить
0
Xvalenok03
На что только не идут, чтобы долги не платить.
1960
Хоть не минус и к сожалению не 1860.
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0
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