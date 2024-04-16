Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ракицкий и Эгиналду вернулись в общую группу
Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 17:45 | Обновлено 16 апреля 2024, 17:57
42
0

Ракицкий и Эгиналду вернулись в общую группу

Наставник «Шахтера» Марино Пушич может рассчитывать на игроков в ближайшем матче

16 апреля 2024, 17:45 | Обновлено 16 апреля 2024, 17:57
42
0
Ракицкий и Эгиналду вернулись в общую группу
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Во вторник, 16 апреля, «Шахтер» начал подготовку к двум подряд матчам УПЛ против «Зари». Команда провела тренировку на базе спортивного комплекса «Святошин». Сначала игроки занимались в тренажерном зале, где выполнили комплекс упражнений для активации мышц. Далее сессия продолжилась на поле разминкой в игровой форме и работой над держанием мяча. Основную часть занятия уделили тактике: сначала сыграли двусторонку 11 на 11, а затем – в формате 8 на 8 с определенными задачами от тренерского штаба.

Стоит отметить, что к работе с основной группой вернулись Ярослав Ракицкий и Эгиналду, которые восстановились после повреждений.

В четверг, 18 апреля, на стадионе «Левый берег» состоится перенесенный матч 10-го тура УПЛ «Заря» – «Шахтер». Матч начнется в 15:30.

По теме:
Тяжелые победы Динамо и Шахтера, осечки Кривбасса и Днепра-1
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 упустил шанс приблизиться к Кривбассу
Константин ВИВЧАРЕНКО: «В борьбе за чемпионство самое интересное впереди»
Шахтер Донецк Ярослав Ракицкий Эгиналду
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Футбол | 15 апреля 2024, 18:35 7
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе

Рогер Шмидт решил применить ротацию состава

Известно, за сколько Динамо готово продать Волошина в европейский клуб
Футбол | 16 апреля 2024, 11:44 11
Известно, за сколько Динамо готово продать Волошина в европейский клуб
Известно, за сколько Динамо готово продать Волошина в европейский клуб

К игроку проявляет интерес «Страсбург»

Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Футзал | 15.04.2024, 18:45
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Пока опомнились – уже 0:5. Сборная Украины разгромно проиграла бразильцам
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Футбол | 15.04.2024, 23:59
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Пихаленок рассказал, когда сможет вернуться на поле
Футбол | 16.04.2024, 16:56
Пихаленок рассказал, когда сможет вернуться на поле
Пихаленок рассказал, когда сможет вернуться на поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
14.04.2024, 20:25 48
Футбол
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
14.04.2024, 21:44 25
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
16.04.2024, 09:00 1
Футбол
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
14.04.2024, 21:13 1
Футбол
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
15.04.2024, 07:00 9
Теннис
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
14.04.2024, 16:32 5
Теннис
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
14.04.2024, 21:25 5
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
15.04.2024, 15:42 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем