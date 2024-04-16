Ракицкий и Эгиналду вернулись в общую группу

Во вторник, 16 апреля, «Шахтер» начал подготовку к двум подряд матчам УПЛ против «Зари». Команда провела тренировку на базе спортивного комплекса «Святошин». Сначала игроки занимались в тренажерном зале, где выполнили комплекс упражнений для активации мышц. Далее сессия продолжилась на поле разминкой в игровой форме и работой над держанием мяча. Основную часть занятия уделили тактике: сначала сыграли двусторонку 11 на 11, а затем – в формате 8 на 8 с определенными задачами от тренерского штаба.

Стоит отметить, что к работе с основной группой вернулись Ярослав Ракицкий и Эгиналду, которые восстановились после повреждений.

В четверг, 18 апреля, на стадионе «Левый берег» состоится перенесенный матч 10-го тура УПЛ «Заря» – «Шахтер». Матч начнется в 15:30.