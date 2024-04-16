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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Днепр-1 хорошо провел матч против Металлиста 1925»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 17:35 |
82
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «Днепр-1 хорошо провел матч против Металлиста 1925»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал ничью с «Металлистом 1925»

16 апреля 2024, 17:35 |
82
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Днепр-1 хорошо провел матч против Металлиста 1925»
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал ничью с харьковским «Металлистом 1925» (1:1) в матче 24-го тура УПЛ.

– Матч с «Металлистом 1925» «Днепр-1» начал уверенно, Гуцуляк забил гол, а потом вам не удалось развить успех. Почему?

– Считаю, что мы хорошо провели весь поединок. Возможно, к 65-й минуте игры немного подсели. Иногда отдавали инициативу харьковчанам. У хозяев был один шанс в первом тайме и два стандарта в тайме втором. А у нас были моменты, которые называют голевыми. Конечно, надо было бы забить второй гол и все уже дальше было бы спокойнее. А так, при счете 1:0, у противника всегда может быть возможность сравнять счет. Во втором тайме однажды нас спас Женя Волынец.

– Во время этой встречи защитник «Металлиста 1925» Максим Имереков дважды пробивал по вашим воротам после розыгрыша стандартных положений и дважды попадал в перекладину. Он и счет сравнял. С ним можно было сыграть внимательнее у своих ворот?

– Мы разбирали игру соперников. Здесь хочу отметить хорошие передачи, которые находили Имерекова. Максим классно пробивал головой, а это всегда опасно.

Напомним, Александр Пихаленок пропускал этот матч из-за травмы.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Днепр-1 Металлист 1925 - Днепр-1 Александр Пихаленок
Источник Sportarena
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