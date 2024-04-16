Александр ПИХАЛЕНОК: «Днепр-1 хорошо провел матч против Металлиста 1925»
Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал ничью с «Металлистом 1925»
Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал ничью с харьковским «Металлистом 1925» (1:1) в матче 24-го тура УПЛ.
– Матч с «Металлистом 1925» «Днепр-1» начал уверенно, Гуцуляк забил гол, а потом вам не удалось развить успех. Почему?
– Считаю, что мы хорошо провели весь поединок. Возможно, к 65-й минуте игры немного подсели. Иногда отдавали инициативу харьковчанам. У хозяев был один шанс в первом тайме и два стандарта в тайме втором. А у нас были моменты, которые называют голевыми. Конечно, надо было бы забить второй гол и все уже дальше было бы спокойнее. А так, при счете 1:0, у противника всегда может быть возможность сравнять счет. Во втором тайме однажды нас спас Женя Волынец.
– Во время этой встречи защитник «Металлиста 1925» Максим Имереков дважды пробивал по вашим воротам после розыгрыша стандартных положений и дважды попадал в перекладину. Он и счет сравнял. С ним можно было сыграть внимательнее у своих ворот?
– Мы разбирали игру соперников. Здесь хочу отметить хорошие передачи, которые находили Имерекова. Максим классно пробивал головой, а это всегда опасно.
Напомним, Александр Пихаленок пропускал этот матч из-за травмы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые неудачно провели второй матч международного турнира в Литве
Голеадор «синих» – о ситуации в поединке 33-го тура АПЛ