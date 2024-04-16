ФОТО. Шевченко провел встречу с НОК. Обсудили состав на Олимпиаду

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко провел встречу с Национальным олимпийским комитетом и Национальным антидопинговым центром.

Встречу по подготовке к ОИ-2024 организовал президент НОК Украины Вадим Гутцайт, в ней приняли участие не только Андрей Шевченко, а и вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

Руководство НОК, УАФ и НАДЦ обсудило основные вопросы подготовки к Играм, особенности формирования состава сборной Украины по футболу и сотрудничеству с футбольными клубами страны, проведение учебно-тренировочных сборов, соблюдение антидопинговых правил и логистически-транспортное обеспечение команды.

В ходе встречи УАФ и НОК подписали меморандум о сотрудничестве.

Пока нет информации, сможет ли наставник олимпийской сборной Руслан Ротань рассчитывать на всех нужных игроков, потому что Олимпиада не входит в календарь ФИФА, поэтому клубы могут не отпустить игроков.

Ротань просит клубы поскорее определиться.

На групповом этапе Украина с 24 по 27 июля сыграет с Аргентиной, Марокко и одной из азиатских стран.