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  4. ФОТО. Шевченко провел встречу с НОК. Обсудили состав на Олимпиаду
Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 17:54 |
455
0

ФОТО. Шевченко провел встречу с НОК. Обсудили состав на Олимпиаду

Пока нет ясности, кто сможет сыграть на Играх

16 апреля 2024, 17:54 |
455
0
ФОТО. Шевченко провел встречу с НОК. Обсудили состав на Олимпиаду
УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко провел встречу с Национальным олимпийским комитетом и Национальным антидопинговым центром.

Встречу по подготовке к ОИ-2024 организовал президент НОК Украины Вадим Гутцайт, в ней приняли участие не только Андрей Шевченко, а и вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

Руководство НОК, УАФ и НАДЦ обсудило основные вопросы подготовки к Играм, особенности формирования состава сборной Украины по футболу и сотрудничеству с футбольными клубами страны, проведение учебно-тренировочных сборов, соблюдение антидопинговых правил и логистически-транспортное обеспечение команды.

В ходе встречи УАФ и НОК подписали меморандум о сотрудничестве.

Пока нет информации, сможет ли наставник олимпийской сборной Руслан Ротань рассчитывать на всех нужных игроков, потому что Олимпиада не входит в календарь ФИФА, поэтому клубы могут не отпустить игроков.

Ротань просит клубы поскорее определиться.

На групповом этапе Украина с 24 по 27 июля сыграет с Аргентиной, Марокко и одной из азиатских стран.

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Олимпийские игры 2024 Андрей Шевченко Вадим Гутцайт Украинская ассоциация футбола НОК Украины сборная Украины по футболу U-23
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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