ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Манчестер Сити – Реал

В среду, 17 апреля, состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, который завершился в результативную ничью 3:3. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».

Вашему вниманию самое интересное с предматчевой пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы: