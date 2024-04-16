Томас ТУХЕЛЬ: «Мы должны отдать все, чтобы пройти Арсенал»
Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от матча против «Арсенала»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»:
«Нам нужно отдать все. Нам нужна страсть и такая же тактическая дисциплина, как и в первом матче. Мы очень хотим выиграть этот матч, и чрезвычайно важно, чтобы каждый болельщик пришел поддержать нас и подтолкнуть. Нам нужен этот дополнительный толчок, чтобы победить «Арсенал».
У нас есть небольшое преимущество, если вы посмотрите на наш опыт в этом соревновании. Но для того, чтобы превратить его в решающее преимущество, нам нужно показать лучшую игру. У нас есть возможность сделать это, чтобы пройти дальше в этом замечательном соревновании. Мы готовы выложить все на стол».
Матч «Бавария» – «Арсенал» состоится 17 апреля в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 2:2.
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