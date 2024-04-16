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  4. Гарри КЕЙН: «Арсенал может создать угрозу»
Лига чемпионов
16 апреля 2024, 15:48 |
232
0

Гарри КЕЙН: «Арсенал может создать угрозу»

Нападающий «Баварии» поделился ожиданиями от матча против «Арсенала»

16 апреля 2024, 15:48 |
232
0
Гарри КЕЙН: «Арсенал может создать угрозу»
УЕФА. Гарри Кейн

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»:

«Перед нашими болельщиками у нас есть отличная возможность продолжить сезон и сохранить надежду на то, что мы можем чего-то добиться. У нас много опытных игроков, которые играли в больших матчах, и нам всем нужно сделать шаг вперед и пройти дальше в удивительной атмосфере.

Мы должны сделать выводы из игры на прошлой неделе. Мы очень хорошо защищались и усложнили «Арсеналу» создание голевых моментов. Дома мы могли бы немного лучше контролировать мяч, поэтому я надеюсь, что мы сможем сделать это завтра вечером. У них есть несколько серьезных угроз, с которыми мы должны быть осторожными, но мы хорошо работали вместе в первом матче, и это нам понадобится снова».

Матч «Бавария» – «Арсенал» состоится 17 апреля в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 2:2.

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Гарри Кейн Бавария Арсенал Лондон Лига чемпионов Бавария - Арсенал
Источник УЕФА
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