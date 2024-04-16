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  4. Наполи нашел замену Осимхену в Лиге 1
Италия
16 апреля 2024, 15:07 |
139
0

Наполи нашел замену Осимхену в Лиге 1

Джонатан Дэвид может покинуть «Лилль» летом

16 апреля 2024, 15:07 |
139
0
Наполи нашел замену Осимхену в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

«Наполи» уже сейчас занимается поисками замены Виктору Осимхену, понимая, что удержать нигерийца летом будет практически невозможно. По информации итальянских СМИ, чемпионы Италии рассматривают кандидатуру форварда «Лилля» Джонатана Дэвида.

Примечательно, что сам Осимхен летом 2020 года переходил в «Наполи» также из «Лилля». Нынешним летом нигериец может отправиться в «ПСЖ» или «Челси».

В нынешнем сезоне на счету Дэвида 23 гола и 7 ассистов в 40 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт 24-летнего канадца рассчитан до лета 2025 гола, трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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Наполи Виктор Осимхен Лилль Джонатан Дэвид трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Источник La Gazzetta dello Sport
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