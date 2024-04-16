Наполи нашел замену Осимхену в Лиге 1

«Наполи» уже сейчас занимается поисками замены Виктору Осимхену, понимая, что удержать нигерийца летом будет практически невозможно. По информации итальянских СМИ, чемпионы Италии рассматривают кандидатуру форварда «Лилля» Джонатана Дэвида.

Примечательно, что сам Осимхен летом 2020 года переходил в «Наполи» также из «Лилля». Нынешним летом нигериец может отправиться в «ПСЖ» или «Челси».

В нынешнем сезоне на счету Дэвида 23 гола и 7 ассистов в 40 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт 24-летнего канадца рассчитан до лета 2025 гола, трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.