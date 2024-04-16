ATP16 апреля 2024, 14:59 | Обновлено 16 апреля 2024, 15:00
430
0
Венгерский теннисист отыгрался на тай-брейке со счета 0:6
Мартон Фучович сумел выиграть почти проигранный сет
16 апреля 2024, 14:59 | Обновлено 16 апреля 2024, 15:00
430
0
Венгерский теннисист Мартон Фучович (№82 ATP) стартовал с победы на грунтовом турнире ATP 250 в Бухаресте.
В первом раунде он в статусе фаворита встречи победил Валентина Вашеро из Монако (№136 ATP).
Бухарест. Первый круг
Мартон Фучович (Венгрия) – Валентина Вашеро (Монако) – 7:6(8), 6:2.
Матч запомнился тем, что в первом сете Фучович ушел со счета 1:4, а на тай-брейке отыгрался со счета 0:6.
Далее Мартон сыграет со вторым сеяным Тэллоном Грикспором из Нидерландов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 апреля 2024, 08:01 2
Реал и ПСВ гарантировали себе участие в главном клубном еврокубке в следующем сезоне
Футбол | 16 апреля 2024, 11:44 10
К игроку проявляет интерес «Страсбург»
Теннис | 14.04.2024, 17:45
Футбол | 16.04.2024, 00:35
Футбол | 16.04.2024, 09:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.04.2024, 18:45 4
15.04.2024, 12:12 9
14.04.2024, 23:13 3
15.04.2024, 08:00 42
16.04.2024, 00:02 1
15.04.2024, 15:42 17
15.04.2024, 07:05 23
14.04.2024, 16:32 5