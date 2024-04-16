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ATP
16 апреля 2024, 14:59 | Обновлено 16 апреля 2024, 15:00
430
0

Венгерский теннисист отыгрался на тай-брейке со счета 0:6

Мартон Фучович сумел выиграть почти проигранный сет

16 апреля 2024, 14:59 | Обновлено 16 апреля 2024, 15:00
430
0
Венгерский теннисист отыгрался на тай-брейке со счета 0:6
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартон Фучович

Венгерский теннисист Мартон Фучович (№82 ATP) стартовал с победы на грунтовом турнире ATP 250 в Бухаресте.

В первом раунде он в статусе фаворита встречи победил Валентина Вашеро из Монако (№136 ATP).

Бухарест. Первый круг
Мартон Фучович (Венгрия) – Валентина Вашеро (Монако) – 7:6(8), 6:2.

Матч запомнился тем, что в первом сете Фучович ушел со счета 1:4, а на тай-брейке отыгрался со счета 0:6.

Далее Мартон сыграет со вторым сеяным Тэллоном Грикспором из Нидерландов.

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ATP Бухарест Мартон Фучович
Источник Sport.ua
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