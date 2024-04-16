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  4. Ман Сити начал переговоры по трансферу защитника Вулвз
Англия
16 апреля 2024, 15:04 |
123
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Ман Сити начал переговоры по трансферу защитника Вулвз

Райан Аит-Нури может присоединиться к команде Жузепа Гвардиолы

16 апреля 2024, 15:04 |
123
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Ман Сити начал переговоры по трансферу защитника Вулвз
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Аит-Нури

Английский «Манчестер Сити» начал переговоры относительно возможного трансфера алжирского флангового защитника «Вулверхэмптона» Райана Аита-Нури, сообщает издание Football Transfers.

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По информации источника, в оформлении сделки «горожанам» могут помочь хорошие отношения с агентом 22-летнего футболиста - Жорже Мендешом.

В этом сезоне Райан Аит-Нури провел 27 матчей в Английской Премьер-лиге, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermatkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

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Источник FootballTransfers
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