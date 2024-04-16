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  4. КЕЙН – о чемпионстве Байера: «Разочаровывающий сезон для нас»
Германия
16 апреля 2024, 14:53 |
198
0

КЕЙН – о чемпионстве Байера: «Разочаровывающий сезон для нас»

Тем не менее, форварду нравится в Бундеслиге

16 апреля 2024, 14:53 |
198
0
КЕЙН – о чемпионстве Байера: «Разочаровывающий сезон для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о досрочной победе «Байера» в нынешнем сезоне Бундеслиги, а также об уровне чемпионата.

«Это был разочаровывающий сезон для нас в лиге. Поздравляю Леверкузен с тем, чего они добились. Мы не вышли на свой уровень в этом сезоне. Я хочу помогать команде, будь то в Лиге чемпионов или в чемпионате, забивать голы.

Бундеслига стала для меня отличным опытом. Леверкузен провёл фантастический сезон, в том числе и в Европе. Здесь очень сильные клубы. Я стараюсь выкладываться по максимуму в каждой игре. Сейчас наша цель в чемпионате — остаться на втором месте. В целом мне очень нравится играть в Бундеслиге», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

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Гарри Кейн Бавария Байер Бундеслига
Источник Bayern & Germany
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