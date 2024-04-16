«Нет сомнений»: директор Байера подтвердил, что Хаби Алонсо возглавит Реал
Единственный вопрос, когда это произойдет
Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро выразил уверенность в том, что главный тренер команды Хаби Алонсо в будущем возглавит «Реал».
Напомним, в прошедший уик-энд «Байер» под руководством Алонсо впервые в истории клуба выиграл чемпионат Германии.
«Я не сомневаюсь в том, что однажды Хаби Алонсо станет тренером «Реала». Нет сомнений! Единственный вопрос заключается в том, когда он подпишет контракт с «Реалом». Но это произойдет, поверьте мне. Я в этом убежден», — сказал Карро El Larguero.
Отметим, что Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует топовый поединок в главном клубном еврокубке
12–15 апреля состоялись поединки 31-го тура чемпионата Испании 2023/24