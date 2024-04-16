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  4. «Нет сомнений»: директор Байера подтвердил, что Хаби Алонсо возглавит Реал
Германия
16 апреля 2024, 13:57 |
1275
0

«Нет сомнений»: директор Байера подтвердил, что Хаби Алонсо возглавит Реал

Единственный вопрос, когда это произойдет

16 апреля 2024, 13:57 |
1275
0
«Нет сомнений»: директор Байера подтвердил, что Хаби Алонсо возглавит Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро выразил уверенность в том, что главный тренер команды Хаби Алонсо в будущем возглавит «Реал».

Напомним, в прошедший уик-энд «Байер» под руководством Алонсо впервые в истории клуба выиграл чемпионат Германии.

«Я не сомневаюсь в том, что однажды Хаби Алонсо станет тренером «Реала». Нет сомнений! Единственный вопрос заключается в том, когда он подпишет контракт с «Реалом». Но это произойдет, поверьте мне. Я в этом убежден», — сказал Карро El Larguero.

Отметим, что Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года.

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Хаби Алонсо Байер Реал Мадрид назначение тренера
Источник Twitter
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