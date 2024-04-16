«Нет сомнений»: директор Байера подтвердил, что Хаби Алонсо возглавит Реал

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро выразил уверенность в том, что главный тренер команды Хаби Алонсо в будущем возглавит «Реал».

Напомним, в прошедший уик-энд «Байер» под руководством Алонсо впервые в истории клуба выиграл чемпионат Германии.

«Я не сомневаюсь в том, что однажды Хаби Алонсо станет тренером «Реала». Нет сомнений! Единственный вопрос заключается в том, когда он подпишет контракт с «Реалом». Но это произойдет, поверьте мне. Я в этом убежден», — сказал Карро El Larguero.

Отметим, что Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года.